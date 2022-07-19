انجاز 78% من مشروع تقاطع مجسر الدلة في محافظة صلاح الدين (صور)

2022/07/19 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الثلاثاء، انجاز

مراحل متقدمة من اعمال مشروع تقاطع مجسر

الدلة في محافظة صلاح الدين، بنسبة

انجاز بلغت 78%، ضمن مشاريع الخطة

الاستثمارية للوزارة.

وذكرت الو

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