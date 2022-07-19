2022/07/19 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7UK_yJoWOH8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض يفجرها .. تسريبات بالفيديو ومقتدى الصدر يفاجئ المالكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض يفجرها .. تسريبات بالفيديو ومقتدى الصدر يفاجئ المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).