بالصورة .. ثمار التمر تنمو في أعلى جذع نخلة خالية من السعف في كربلاء

2022/07/19 | 20:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: في حالة نادرة ثمار التمر تنمو في أعلى جذع نخلة خالية من السعف تماما...

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ثمار التمر تنمو في أعلى جذع نخلة خالية من السعف في كربلاء أولاً على المسلة.

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