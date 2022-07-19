مُحافظ بابل الأسبق يخالف واجباته الوظيفيَّـة والسجن يلاحقه

2022/07/19 | 20:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء 07/19/2022، عن صدور قراري حكمٍ بإدانة...

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