توب 5: قمة قادة إيران وروسيا وتركيا بعد زيارة بايدن.. وأزمة غاز محتملة في أوروبا

2022/07/19 | 21:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طهران حيث سيجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى تحذير وزارة الصحة والسكان المصرية من استخدام حقنة تُستخدم لعلاج نزلات البرد، ويُطلق عليها اسم "الخلطة السحرية"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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