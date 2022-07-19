2022/07/19 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الثلاثية الإيرانية – التركية – الروسية في طهران.ويشارك في القمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبدأت أعمالها في العاصمة الايرانية طهران.وستناقش القمة عدداً من الملفات السياسية والأمنية وعلى رأسها الملف السوري.

التالي

منذ 28 دقيقة

الهند..



دب يمزق ثلاثة أشخاص خلال 24 ساعة

منذ 50 دقيقة

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرق لبنان

منذ ساعتين

لندن تعلن حالة “الحدث الكبير”

منذ ساعتين

بوتين يجتمع مع المرشد الإيراني

منذ 3 ساعات

السيسي يزور دولة أوروبية هي الأولى لرئيس مصري منذ 35 سنة

منذ 3 ساعات

الاتحاد الاوروبي يخفف العقوبات على البنوك الروسية

منذ 4 ساعات

تركيا..



مقتل ابن عم وزير الداخلية رميا بالرصاص

منذ 5 ساعات

الصحة العالمية: كورونا تضاعفت ثلاث مرات في اوروبا

منذ 5 ساعات

موسكو توزع جوازات سفر في الجنوب الأوكراني سعياً إلى تعزيز هيمنتها

منذ 5 ساعات

خامنئي يحذر أردوغان من تنفيذ ضربة عسكرية بسوريا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء القمة الثلاثية الإيرانية – التركية – الروسية في طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء القمة الثلاثية الإيرانية – التركية – الروسية في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).