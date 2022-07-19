ماسك يخسر أولى معاركه القانونية أمام تويتر 

2022/07/19 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، معركة قانونية لتأجيل دعوى تويتر المرفوعة ضده لإجباره على إتمام صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على الشركة.

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