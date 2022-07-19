أهالي 30 قرية في ديالى يتهمون تحالف الحلبوسي بتجاهل معاناة 10 الاف اسرة

2022/07/19 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اتهم اهالي قرى جنوب قضاء بلدروز شرق ديالى، الثلاثاء، تحالف الحلبوسي بتجاهل معاناة 10 الاف اسرة.وقال جبار الدهلكي من اهالي قرى جنوب بلدروز (35 كم شرق بعقوبة) في حديث لـ/ المعلومة/، ان “30 قرية تمر بظروف معقدة جدا بسبب نقص حاد في الخدمات وصل الى مراحل حرجة جدا خاصة مع تكرار حرائق […]

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