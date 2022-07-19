ميسان تطلق مشروعاً لإنهاء شح المياه في الأحياء المستحدثة

2022/07/19 | 21:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السودانيأعلنت مديرية ماء ميسان، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع للقضاء على شح المياه في الأحياء المستحدثة. وقال مدير المديرية عقيل لعيبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لحل مشكلة شح المياه في الشبكة للمناطق المستحدثة تمت إحالة مشروع بطاقة 400 متر مكعب بالساعة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم". وأضاف لعيبي، أنه "ستتم المباشرة فيه خلال الأسبوع الحالي، في الأحياء المستحدثة نهاوند والموظفين والشيشان الثانية في مركز مدينة العمارة".

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