مصدر يكشف لـ(واخ): مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي

2022/07/19 | 21:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، مخرجات اجتماع الاطار التنسيقي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “خبر برس” (واخ) ان اجتماع الاطار التنسيقي انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء.

واشار الى أن “المالكي والعامري أبديا مرونة عالية لتسهيل مهمة اختيار رئيس الوزراء الجديد”.

واضاف أن “اللجنة تقدم تقريرها الى الاطار خلال ٢٤ ساعة والذي بدوره سيجتمع غداً”.

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