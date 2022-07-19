شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | ابرز قرارات مجلس الوزراء العراقي في جلسة اليوم

2022/07/19 | 21:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TV5QrWljDVo

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