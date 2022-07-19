موقف جديد من المالكي والعامري.. نتائج اجتماع الاطار التنسيقي

2022/07/19 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، بانتهاء اجتماع الاطار التنسيقي في منزل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، مبينا ان الاجتماع انتهى بتشكيل لجنة ستقدم تقريرها النهائي خلال 24 ساعة لاختيار رئيس الوزراء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " اجتماع الإطار انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء".

واضاف ان " رئيسي تحالف الفتح هادي العامري وائتلاف دولة القانون نوري المالكي ابديا مرونة عالية لتسهيل مهمة اختيار رئيس الوزراء الجديد".

واشار الى ان " اللجنة تقدم تقريرها الى الاطار خلال ٢٤ ساعة والذي بدوره سيجتمع غداً".

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