2022/07/19 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن ضبط (11) موقعا وخرقا على الانبوب الناقل للنفط و (500) الف لتر من المشتقات النفطية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من احباط عملية لسرقة المنتوجات النفطية بنحو ( 500 الف لتر ) وتضبط مواقع نفطية عدد (11) و (24) عجلات وتلقي القبض على سائقيها".

وبينت أنه "تم ضبط خرق في احد الانابيب الناقلة قرب احد الابار النفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية في عدد من المحافظات، وقد تبين أن هذه المواقع النفطية غير مشروعة وتستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته وتحتوي على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة الأحجام بداخلها منتوج نفطي وبكميات مختلفة ضمن محافظات ( بغداد _ ديالى _ كركوك _ صلاح الدين _ البصرة )".

وأضافت أن "مفارز الوكالة تمكنت من ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات والقبض على سائقيها محملة بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبطها اصوليا ضمن محافظات ( البصرة وبغداد وكركوك والنجف الاشرف وبابل و الانبار وصلاح الدين ونينوى، كما ضبطت مفارز الوكالة خرق في احد انابيب الابار النفطية بمحافظة كركوك والقاء القبض على متهمين اثنين يقومان بعملية تهريب المشتقات النفطية"

وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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