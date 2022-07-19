علي خامنئي لبوتين: يجب طرد الأمريكيين من شرق الفرات في سوريا

2022/07/19 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له في طهران اليوم، لطرد الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا.

وقال المرشد الايراني إن الحرب أمر عنيف وقاس وصعب ولا تحبذها إيران لكن في القضية الأوكرانية إن لم تأخذ روسيا بزمام المبادرة، لكانت الطرف الآخر تسبب باندلاع الحرب.

وأعرب المرشد الإيراني عن إعجابه بالمواقف الأخيرة للرئيس الروسي ضد إسرائيل.

وأكد علي خامنئي أن الرئيسين الإيراني والروسي أصحاب مبادرات فاعلة لذا يجب أن يصل التعاون بين البلدين إلى ذروته في هذه الفترة.

وأوضح أن الأحداث العالمية تظهر حاجة إيران وروسيا إلى زيادة التعاون المتبادل، مبينا أن التعاون طويل الأمد بين طهران وموسكو يصب في مصلحة البلدين.

وشدد خامنئي أنه من الضروري التمسك باليقظة ضد السياسات المخادعة للغرب.

وصرح المرشد الإيراني الأعلى بأن الغرب لا يريد روسيا قوية ومستقلة، معتبرا أن الناتو كيان خطير.

وتابع قائلا: "إذا كان الطريق مفتوحا أمام الناتو، فلا يعرف هذا الحلف حدودا، وإن لم يتم إيقافه في أوكرانيا، لكانوا بداؤوا الحرب نفسها في وقت لاحق وتحت ذريعة شبه جزيرة القرم".

وأشار في السياق إلى أن أمريكا والغرب اليوم أضعف من السابق، وعلى الرغم من الجهود والتكاليف الكبيرة التي تحملها الغرب، فإن نجاح سياساتهما في المنطقة لا سيما في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، قد تضاءل بشكل كبير.

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