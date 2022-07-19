"العمل" العراقية: شمول عائلات جديدة بالرعاية الاجتماعية مرهون بالتخصيصات المالية

2022/07/19 | 21:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أن مسألة شمول عائلات جديدة بالرعاية الاجتماعية مقترنة بتوفير التخصيصات المالية للوزارة.وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة مستمرة بمنح …

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