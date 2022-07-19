2022/07/19 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يحقّق بتسريبات صوتية منسوبة للمالكي بناء على دعوى مطالبات بإبعاد العشائر عن الخلافات وتفويت فرصة إشعال الفتنة بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري تجددت دعوات المطالبة ،بابعاد العشائر عن خلافات السياسيين من اجل تفويت الفرصة على المتربصين في اشعال الفتنة ،فيما قرر مجلس القضاء الأعلى، التحقيق تسريبات الصوتية المنسوبة لئريس دولة القانون نوري […]

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