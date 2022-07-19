2022/07/19 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوض الفرات يتعرّض لجفاف غير مسبوق وخبير لـ (الزمان): مبادرة تركيا بزيادة إطلاقات المياه إيجابية ونترقّب موقفاً إيرانياً مماثلاً بغداد – قصي منذر وصف خبير في الشأن المناخي اياد المعيني ،خطوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بزيادة اطلاقات المياه للعراق الذي يتعرض لجفاف قاس بسبب ارتفاع درجات الحرارة،بالايجابية ،داعيا ايران الى ان تحذو حذو الاتراك […]

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