2022/07/19 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلاق إمتحانات السادس الإعدادي وسط إجراءات صحية وأمنية بغداد – ساري تحسين تنطلق اليوم الاربعاء ،امتحانات طلبة السادس الاعدادي ،بعد انجاز الاستعدادات اللوجستية والفنية ،وسط اجراءات صحية وامنية مشددة.ونشرت وزارة التربية امس ،جدول الامتحانات الخاص بفروع الدراسة الاعدادية .وكانت الوزارة قد أبدت ،التزامها بإجراء امتحانات السادس الإعدادي الدور الأول بمواعيدها المقررة.وقال عضو […]

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