روسيا تعلن تدمير مستودعات ذخيرة قرب «أوديسا» الأوكرانية

2022/07/19 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

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قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن قواتها «دمرت مستودعات ذخيرة» في منطقة أوديسا بجنوبي أوكرانيا وإن هذه المستودعات كانت تستخدم لتخزين أسلحة زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية كييف.ولم تكشف الوزارة عن عدد المستودعات التي دمرتها أو أنواع الأسلحة التي كانت بها.

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