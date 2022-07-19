مقتل ضابط بمشاجرة في واسط

2022/07/19 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل ضابط بمشاجرة في محافظة واسط.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضابط برتبة رائد قتل نتيجة مشاجرة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف في واسط".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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