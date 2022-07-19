2022/07/19 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UDXJP01VVbo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإطار يقترب من الإختيار .. والأنــــــظار تـــــتـــجـــــه صـــــوب "صــــفـــــحات" الــــتـــيار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإطار يقترب من الإختيار .. والأنــــــظار تـــــتـــجـــــه صـــــوب "صــــفـــــحات" الــــتـــيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).