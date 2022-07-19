لضبط أسعار اللحوم..

2022/07/19 | 23:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث في إصدار إجازات التصدير للمواد العلفية (الشعير العلفي، والتبن، والجت، والنخالة من مخلفات الذرة).جاء ذلك خلال عقد جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين برئاسة رئيس مجلس …

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