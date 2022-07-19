محترف برازيلي يعزز صفوف النجف

2022/07/19 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي النجف الرياضي، تعاقده مع

محترف برازيلي لتعزيز صفوف فريقه

الكروي الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان أن “البرازيلي

جليمرسون باهيا وقع لنادي النجف رسمياً

لتمثيله للموسم الكروي الجديد 2022/202

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