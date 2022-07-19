وكيل السيد السيستاني يوجه رسالة إلى ’الجهات المعنية’ تخص الخريجين

2022/07/19 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وكيل المرجعية العليا سماحة السيد

أحمد الصافي، الأحد، 17 تموز، 2022 عن

مخاوفه من هجرة الكفاءات العراقية إلى

خارج البلاد، داعياً الجهات الحكومية

إلى الاهتمام بالخريجين وتوفير فرص

العمل لهم.

وقال ال

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