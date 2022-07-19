ودع فريقه بالدموع.. المصري مصطفى محمد على أعتاب الانضمام لـ نانت الفرنسي

2022/07/19 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودّع المصري مصطفى محمد، لاعب غلطة سراي التركي، زملاءه وجماهير الفريق بالدموع، قبل الانتقال للدوري الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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