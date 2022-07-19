شاهد بالفيديو.. عزت الشابندر : العراق وصل إلى حافة الهاوية وقد لا يعبرها بسلام | الحصاد

2022/07/19 | 23:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ulDwoUN10ps

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