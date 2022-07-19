2022/07/19 | 23:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zp2Yiyg7TSg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عزت الشابندر : من سجل للمالكي وسرب التسجيل سجل لغيره أيضاً وهذه خيانة للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عزت الشابندر : من سجل للمالكي وسرب التسجيل سجل لغيره أيضاً وهذه خيانة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).