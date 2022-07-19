اتحاد الكرة يقرر اعتماد آلية الدوري المقبل وموعد انطلاقه

2022/07/19 | 23:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قررَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم اعتمادَ آليّة الدوري للموسم المُقبل 2022-2023 حسب نظامِ المسابقات من حيث الصعودِ والهبوطِ والذي سيكون دورياً عاماً من مرحلتين.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “الدوري سينطلقُ في الأسبوعِ الأول من شهرِ تشرين الأول المُقبل مع الاشتراطِ على تطبيقِ معايير التراخيص بصورةٍ جيدةٍ”.وبين أن “الاجتماعِ عقده وزيرُ […]

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