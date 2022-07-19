نائب عنها: تركيا وتجاوزات المزارعين أبرز اسباب نقص المياه في محافظة بابل

2022/07/19 | 23:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد النائب عن محافظة بابل حسين السعبري، اليوم الثلاثاء، أن أسباب أزمة شح المياه في محافظة بابل تعود إلى حجب الجانب التركي لمياه نهر الفرات وتجاوزات الفلاحين على الانهر والجداول.وقال […]

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