السكيني يدعو لتنظيم طاولة حوار تجمع الصدر والمالكي لحسم الخلافات

2022/07/19 | 23:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..دعا عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، اليوم الثلاثاء، الى تنظيم طاولة حوار تجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لحل الخلافات.وقال السكيني في حديث […]

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