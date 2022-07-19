قمة طهران ترفض محاولات فرض حقائق جديدة تؤثر على وحدة دول المنطقة

2022/07/19 | 23:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشرتت الرئاسة الإيرانية البيان الختامي للقمة الثلاثية، الثلاثاء 07/19/2022، التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم...

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