2022/07/20 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة إنها تملك "أدلة موثوقة" على خطط روسية لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية، وفقا لما ذكره منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي.

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