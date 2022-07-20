الحكيم يبحث مع بلاسخارت مسار تشكيل الحكومة والإستحقاقات القادمة

2022/07/20 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق،جنين بلاسخارت مسار تشكيل الحكومة والإستحقاقات القادمة، فيما أكدا أهمية تشكيل الحكومة وفق معايير محددة في اختيار رئيسها وأطرافها ووزرائها.وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته ايرث نيوز، ان “الاخير استقبل بلاسخارت وشددا على ضرورة تشكيل الفريق المنسجم […]

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