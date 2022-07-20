درجال يوجه رسالة دعم للمحترفين العراقيين زيدان اقبال وكاردو صديق

2022/07/20 | 00:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجّه عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رسالة دعم للمحترفين العراقيين في كبرى الأندية الإنجليزية، عقب مشاركة الثنائي زيدان إقبال وكاردو صديق، في المباراة التحضيرية التي جمعت مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس.

وكتب درجال على صفحته عبر موقع “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء “إنه لشيء رائع ومدعاة للفخر والاعتزاز، أن يتواجد اللاعب العراقي في أهم وأقوى الدوريات العالمية، وتسلط عليه الأضواء بهذا الشكل نتاجا للمستوى الرائع والمتميز”.



وأضاف “ندعم بشكل كبير جميع المواهب الرياضية التي تمثل بلدها خير تمثيل ونفتخر بتواجد هذا الثنائي الواعد في الدوري الإنجليزي”.

وختم بالقول “كما نشيد ببقية المحترفين والنجوم العراقيين في مختلف بقاع العالم على مستوى كرة القدم وبقية الألعاب الأخرى خدمة للرياضة العراقية”.



يذكر أن المباراة الودية التي جمعت مانشستر يونايتد وكريستال بلاس، التي أقيمت اليوم الثلاثاء في أستراليا، وانتهت لمصلحة الشياطين الحمر (3-1)، شهدت مشاركة الثنائي العراقي زيدان إقبال وكاردو صديق في الشوط الثاني، ليتواجها للمرة الأولى في مباراة ودية ضمن استعدادات الفرق الإنجليزية للدوري الممتاز.

وشهد اليوم أيضا، إتمام صفقة انتقال اللاعب العراقي حسين علي لصفوف هيرينفين الهولندي، بعقد يمتد إلى 3 مواسم، ليصبح ثاني لاعب في تأريخ الكرة العراقية يحترف في الدوري الهولندي الممتاز، بعد الدولي السابق نشأت أكرم الذي مثل نادي تفينتي أنشخيدة قبل مواسم عدّة.

ريكاردو صديق لاعب كريستال بالاس

زيدان اقبال لاعب مانشستر يونايتد

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