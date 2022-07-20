“بعملية منسّقة”.. القبض على 9 مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية مختلفة

2022/07/20 | 00:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على تسعة مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية مختلفة في محافظتي السليمانية وميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقته خبر برس (واخ)، إنه “تستمر الجهود المميزة لأبطال مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بملاحقة العناصر المطلوبة والهاربة من القضاء ومن خلال التنسيق العالي والمشترك مع مديرية اسايش السليمانية، تمكنت مفارزها الميدانية من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء بتهم الارهاب، الصادرة بحقة مذكرة قبض وفق احكام المادة (4/ إرهاب) من محكمة استئناف صلاح الدين، جاء القبض من خلال تواجده في محافظة السليمانية”.

وأضافت، أنه “وفي سياق ذاته وبجهد استخباري دقيق القت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء، ثلاثة منهم بتهم الارهاب وآخرين وفق مواد قانونية مختلفة”، مشيرة الى أن “العملية تمت بالتنسيق مع قوة امنية مشتركة في اقضية (الكحلاء والميمونة وعلي الغربي) بمحافظة ميسان”، لافتة الى أنه “تم احالتهم الى الجهات المختصة لاكمال أوراقهم التحقيقية”.

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