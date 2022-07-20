السيد الحكيم يؤكد لبلاسخارت أهمية المعيارية في اختيار رئيس الحكومة

2022/07/20 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، تشكيل الحكومة القادمة، فيما شدد على المعيارية في اختيار رئيس الحكومة والوزراء.وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني بحث خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت مسار تشكيل الحكومة والإستحقاقات القادمة"، مؤكدا أهمية تشكيل الحكومة وفق معايير محددة في اختيار رئيسها وأطرافها ووزرائها، مشددا على ضرورة تشكيل الفريق المنسجم من الشخصيات الكفوءة والنزيهة.ودعا السيد الحكيم، جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم لإنهاء حالة الإنسداد السياسي الحالي، مجددا الدعوة للكرد بحسم مرشحهم كإستحقاق يفضي إلى تشكيل الحكومة.واكد أيضا أهمية الدور الأممي في مساعدة العراق لإيجاد الحلول لأزمة المناخ والأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية الحضور الأممي على المستوى الثقافي والإجتماعي ومساعدة العراق على تجاوز التحديات باعتبار أن استقرار العراق ضرورة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

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