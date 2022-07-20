قمة‭ ‬دون‭ ‬الطموح‭ ‬وخامنئي‭ ‬يبلغ‭ ‬بوتين‭:‬علينا‭ ‬إخراج‭ ‬الامريكان‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬نفط‭ ‬سوريا

2022/07/20 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرؤساء‭ ‬الروسي‭ ‬والتركي‭ ‬والإيراني‭ ‬يبحثون‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬تداعيات‭ ‬حرب‭ ‬اوكرانيا طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ احتضنت‭ ‬طهران‭ ‬قمة‭ ‬ثلاثية‭ ‬ضمت‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬تناولت‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬وحرب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حيث عقد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قمة‭ ‬مع‭ ‬نظيريه‭ ‬الإيراني‭ ‬والتركي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مع‭ ‬تناول‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭.)‬ و‭ ‬تحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬إحراز‭ […]

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