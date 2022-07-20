2022/07/20 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرؤساء الروسي والتركي والإيراني يبحثون في طهران تداعيات حرب اوكرانيا طهران- الزمان احتضنت طهران قمة ثلاثية ضمت روسيا وتركيا تناولت الملف السوري وحرب أوكرانيا، حيث عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران الثلاثاء قمة مع نظيريه الإيراني والتركي تتمحور حول النزاع في سوريا مع تناول حرب أوكرانيا.) و تحدث الرئيس بوتين الثلاثاء عن إحراز […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة دون الطموح وخامنئي يبلغ بوتين:علينا إخراج الامريكان من حقول نفط سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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