إعادة انتاج العراق

2022/07/20 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لا‭ ‬توجد‭ ‬ضمانات‭ ‬لنجاح‭ ‬إعادة‭ ‬سياقات‭ ‬التوافقات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬انتجت‭ ‬الحكومات‭ ‬العراقية‭ ‬السابقة،‭ ‬لاسيما‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭.‬ هناك‭ ‬مواضعات‭ ‬كثيرة‭ ‬نسفت،‭ ‬بعد‭ ‬اشتعال‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬انتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬الزمن‭ ‬بعدها‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬قبلها‭ ‬ابدا،‭ ‬وهي‭ ‬حقيقة‭ ‬تجاهلها‭ ‬السياسيون‭ ‬الذين‭ ‬يتمترسون‭ ‬خلف‭ ‬حواجز‭ ‬كنّا‭ ‬نظنها‭ ‬سياسية‭ ‬لكن‭ ‬بعضهم‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬انها‭ ‬مسلحة‭ […]

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