سوناك ما زال متصدراً السباق لخلافة جونسون

2022/07/20 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ ما‭ ‬زال‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬البريطاني‭ ‬السابق‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬متصدرا‭ ‬السباق‭ ‬لخلافة‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مع‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬118‭ ‬صوتا‭ ‬في‭ ‬تصويت‭ ‬جديد‭ ‬أجراه‭ ‬نواب‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬أظهر‭ ‬احتدام‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬ بعد‭ ‬جولة‭ ‬رابعة‭ ‬من‭ ‬التصويت،‭ ‬بقيت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بيني‭ ‬موردنت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ […]

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