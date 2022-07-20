الحكيم وبلاسخارت يبحثان تشكيل الحكومة المقبلة

2022/07/20 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

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السيد الحكيم يبحث مع بلاسخارت تشكيل الحكومة القادمة ويشدد على المعيارية في اختيار رئيس الحكومة والوزراءبحث السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت مسار تشكيل الحكومة والإستحقاقات القادمة، مؤكدا أهمية تشكيل الحكومة وفق معايير محددة في اختيار رئيسها وأطرافها ووزرائها، مشددا على ضرورة تشكيل الفريق المنسجم من الشخصيات الكفوءة والنزيهة.سماحته دعا جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم لإنهاء حالة الإنسداد السياسي الحالي، مجددا الدعوة للكرد بحسم مرشحهم كإستحقاق يفضي إلى تشكيل الحكومة.سماحته اكد أيضا أهمية الدور الأممي في مساعدة العراق لإيجاد الحلول لأزمة المناخ والأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية الحضور الأممي على المستوى الثقافي والإجتماعي ومساعدة العراق على تجاوز التحديات باعتبار أن استقرار العراق ضرورة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

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