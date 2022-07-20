بعد تسجيلات المالكي.. الإطار التنسيقي يصدر بياناً يخص التسريبات والتجسس

2022/07/20 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلن الاطار التنسيقي رفضه وادانته لاساليب التجسس والتسرببات، وعدها أساليب رخيصة لا تمت لقيم واخلاقيات المجتمع العراقي .وان سبيل التحقق من هذه التسريبات موكول الى القضاء و على الجميع الاحتكام اليه.كما اعلن عن رفضه استهداف أي شخصية ورموز دينية او وطنية أو قوة سياسية أو مؤسسة أمنية. ودعا الى اعتماد القيم والتنافس الرفيع في العمل السياسي.



مطالباً بوحدة الموقف والتضامن الوطني بعيداً عن أجواء التشنج وردود الافعال وتجنيب الشارع الخصومات غير المبررة. وطال الاطار التنسيقي القوى الوطنية جمعاء، للإتفاق على خارطة طريق للتعاطي مع المرحلة، وتحمّل المسؤولية الشرعية والوطنية لتجاوز الفتنة، وحمل الواقع على سكة الإستقرار السياسي والسلم المجتمعي.

الاطار التنسيقي ١٩-٧-٢٠٢٢

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