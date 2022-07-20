تقرير تموز.. تعرض كبير من قبل داعش على مطيبجة بصلاح الدين

2022/07/20 | 01:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الثلاثاء 19 تموز 2022 تقرير تموز..تعرض كبير من قبل داعش على مطيبجة بصلاح...

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تعرض كبير من قبل داعش على مطيبجة بصلاح الدين أولاً على المسلة.

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