الاطار يعلن رفضه اساليب التجسس والتسريبات: أساليب رخيصة

2022/07/20 | 01:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن الاطار التنسيقي، الثلاثاء 07/19/2022، رفضه وادانته لاساليب التجسس والتسرببات، وعدها أساليب رخيصة لا...

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