جوارديولا يرفض ضم نيمار إلى مانشستر سيتي

2022/07/20 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعرفض بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عرضا للتعاقد مع نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان. وكشفت صحيفة لو باريزيان أن النادي الباريسي عرض نيمار على مسؤولي السيتي، ضمن صفقة تبادلية للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا. وأضافت: "إلا أن جوارديولا رفض فكرة ضم نيمار، لعدم الإخلال بالتوازن الفني للفريق داخل الملعب".وأشارت الصحيفة إلى وجود صراع داخل أروقة بي إس جي بشأن نيمار (30 عاما)، حيث يريد ملاك النادي والإدارة بيعه، بينما يتمسك اللاعب بالبقاء مع الفريق. كما أضافت أن كريستوف جالتيه المدير الفني الجديد لسان جيرمان يرحب باستمرار نيمار لدعم تشكيلته. ولفتت إلى أن ما يمثل عقبة في طريق التخلص من نيمار، هو راتبه السنوي الضخم، المقدر بحوالي 30 مليون يورو.

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