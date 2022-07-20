بوتين يعلق على مفاوضاته مع أردوغان ورئيسي بشأن سوريا

2022/07/20 | 02:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، بعد لقاء مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي، إنه تم عقد مفاوضات "مفيدة ومثمرة" بشأن سوريا.

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