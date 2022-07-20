قتلى وإصابات من الشرطة الاتحادية باشتباكات في صلاح الدين

2022/07/20 | 02:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل وإصابة ستة عناصر من الشرطة الاتحادية باشتباكات في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشرطة الاتحادية تخوض اشتباكات عنيفة مع داعش في مطيبيجة بصلاح الدين ولغاية الان تم تسجيل قتيلين و4 جرحى من الشرطة الاتحادية".

وأضاف المصدر أن "هناك تعرضاً استهدف لواء ١٧ الشرطة الاتحادية بقرى المالحة".

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