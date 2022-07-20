فاكهة قد تساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم

2022/07/20 | 02:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الأفوكادو أحد أنواع الفاكهة

المميزة، يحتوي على نسبة أقل من

الكربوهيدرات وأعلى بالدهون، ويشير

أخصائيو التغذية إلى أهمية تضمينه في

النظم الغذائية.

طُلب من 500 مشارك في دراسة نُشرت مؤخرا

في مجلة ج

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