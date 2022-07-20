تسجيل إصابة بالطاعون الدبلي في الصين

2022/07/20 | 02:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"

بتسجيل إصابة بالطاعون الدبلي المعروف

بـ"الموت الأسود" في مدينة ينتشوان في

منطقة نينغشيا هوي، ذاتية الحكم شمال

غرب الصين.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة إن

المص

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