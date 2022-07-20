البرلمان يسخر من العراقيين ؟

2022/07/20 | 02:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

كنت أنوي أن أخصص عمود اليوم للحديث عن

اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، الرجل

الذي أمضى نصف عمره في زنزانة انفرادية،

توقع المقربون منه أن خروجه من السجن

يعني أن لحظة الثأر قد حانت، لكنه لم

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