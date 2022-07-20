شهداء وجرحى باشتباكات بين الشرطة وداعش في مطيبيجة

2022/07/20 | 02:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر أمني، باستشهاد وإصابة 8 عناصر من منتسبي الشرطة الاتحادية باشتباكات مع داعش الإرهابي في منطقة مطيبيجة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن"عناصر داعش الإرهابي هاجموا قطعات الشرطة الاتحادية "فرقة ١٧" في قرية المالحة بمنطقة مطيبيجة"، مبينا أن"القوات الأمنية تصدت للهجوم وحدثت اشتباكات".

وأضاف، ان"الهجوم انتهى والقوات الأمنية تجري عملية تمشيط حاليا"، مشيرا إلى أن"الاشتباكات أسفرت عن استشهاد اربعة منتسبين وإصابة اربعة اخرين، دون معرفة خسائر الدواعش".

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